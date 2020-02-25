Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 "суддям" за переслідування Меджлісу

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру десяти колишнім суддям автономії за фактом незаконного переслідування учасників мітингу на підтримку цілісності України 26 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Трьом «суддям Верховного суду Республіки Крим» і «судді Центрального районного суду м. Сімферополя» інкримінується вчинення злочину за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); трьом «суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим» - за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), а також трьом «суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим» - за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 438 КК України», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, ці «судді» після окупації півострова у 2014 році, зрадивши присязі на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів.

Зокрема, «судді» незаконно створеного «Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим» здійснювали розгляд клопотань так званих «слідчих» щодо обрання та продовження запобіжного заходу одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу у вигляді тримання під вартою і виносили рішення про задоволення цих клопотань. Окрім того, вони визнали його винним у злочині, якого він не вчиняв, засудивши до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.