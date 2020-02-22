"Справа 26 лютого": чотирьом кримським "прокурорам" оголосили підозру

Прокуратура АР Крим оголосила підозру чотирьом працівникам незаконної “Прокуратуры Республики Крым” за переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Про це повідомляє сайт Прокуратури АР Крим.

“Прокуратура АР Крим спільно з ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру чотирьом працівникам незаконно створеної “Прокуратуры Республики Крым”, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), а саме за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що “прокурори”, реалізуючи політику держави окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, і розуміючи, що на території півострова діють виключно норми законодавства України, порушили заборону переслідувати осіб, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року за дії, вчинені до початку окупації.

Наголошується, що під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень, “прокурори” незаконно застосовували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ.

Троє з них упродовж року систематично клопоталися перед “судом” про обрання та продовження тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Одна із “прокурорів відділу” підтримувала державне обвинувачення в судових засіданнях та брала участь у судових дебатах, безпідставно звинувачуючи особу у злочині, якого він не вчиняв. Внаслідок цих дій «суд» засудив одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу до 8 років позбавлення волі, заявляє прокуратура АРК.

У відомстві наголосили, що працівники незаконно створеної “Прокуратуры Республики Крым” грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції про захист цивільного під час війни 1949 року.

На цей час підозрюваних оголошено в розшук, правоохоронці вживають заходів для встановлення їх місцеперебування.

Як відомо, 26 лютого 2014 року, напередодні захоплення російськими військовими адміністративних будівель Криму, перед Верховною Радою АРК відбувся масштабний мітинг прибічників територіальної цілісності України. Наступного дня кримський парламент був захоплений російськими військовими.

Після окупації Криму Росія розпочала кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого.