Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом розвідникам з Росії за вербування у Криму

Прокурори повідомили двом розвідникам ЗС РФ про підозру за фактом підбурювання громадянина України в тимчасово окупованому Криму до державної зради.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора повідомили про підозру двом співробітникам розвідувальних підрозділів ЗС РФ, які функціонують на тимчасово окупованій території АР Крим, за фактом підбурювання громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у рамках досудового розслідування було отримано дані про ймовірне вербування українців та їх схиляння до збирання інформації, розголошення якої шкодить інтересам нацбезпеки України, а також її передачі окупаційним адміністраціям РФ.

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"Зазначене може вважатись черговим доказом розв’язання та ведення представниками влади і ЗС Російської Федерації агресивної війни проти України, посягання на державний суверенітет нашої держави", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Досудове слідство триває і проводиться Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводження Департаменту контррозвідки СБУ.