Політв’язень Кремля Стогній вже у Києві - Денісова

Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада Криму незаконно затримала у листопаді 2016 року і потім засудила, нині в Києві.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Українець Олексій Стогній повернувся додому після відбування покарання в російській колонії. Про це повідомила його дружина Оксана Стогній. Вона подякувала всім, хто був з нею поруч у цей непростий для сім'ї час", - йдеться в повідомленні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook, що Стогній у Києві.

“Знову маю гарні новини. Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила, - у Києві”, - написала Денісова.

Вона зазначила, що всі ці роки Стогній утримувався у нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я.

“Терміново вживатиму відповідних заходів щодо проведення висококваліфікованого медичного обстеження та надання необхідної лікарської допомоги Олексію”, - додала омбудсмен.

Вона наголосила, що в межах повноважень щоденно проводить необхідну роботу для якнайшвидшого повернення 115 громадян України, які досі незаконно утримуються країною-агресором РФ.

“Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус використовувати усі важелі впливу, аби забезпечити дотримання основоположних прав і свобод громадян України, які досі є бранцями Кремля”, - додала Денісова.

Житель Севастополя Олексій Стогній був затриманий в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року під час виїзду з Криму на КПВВ "Каланчак" контрольованому Росією. Наступного дня вдома і в магазині севастопольця провели незаконні обшуки під виглядом "огляду приміщення на тримання незаконних предметів". Нічого не знайшовши, вилучили комп'ютери та ноутбук Стогнія. 17 липня 2017 року так званий Київський районний суд Сімферополя засудив його за ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) і ч.1 ст. 223 КК РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї та боєприпасів), засудивши до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Спочатку Стогнія пов'язали зі "справою "українських диверсантів", пред'явивши йому шпигунство та участь у диверсіях. У телесюжеті російського державного телеканалу "Россия 1" у листопаді 2016 року було опублікована відео, на якому Стогній в ході постановочного допиту дає "свідчення" у шпигунстві на користь України. Відеозйомка проводилася з порушенням як міжнародного, так і російського права, оскільки там видно лише самого затриманого, але немає адвоката і слідчого, який ставить запитання.