Політв’язень Семена вже на підконтрольній Україні території

Політв’язень Семена вже на підконтрольній Україні території

Укрінформ
Кримський політв'язень, журналіст Микола Семена перебуває на контрольованій урядом України території.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Facebook. 

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, нарешті перебуває на контрольованій урядом України території. Він у безпеці та прямує до Києва", - написала омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

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У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 р. Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

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