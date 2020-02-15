На судні, яке ФСБ затримала в Азовському морі, були четверо українців - прикордонники

Держприкордонслужба з'ясовує деталі затримання українського судна в Азовському морі. Наразі відомо, що на судні перебували четверо громадян України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Дійсно, у нас є попередньо є інформація, що їх було четверо на цьому плавзасобі", - зазначив він.

Речник наголосив, що офіційної інформації про це затримання з жодного каналу до Держприкордонслужби не надходило.

"Ми бачили повідомлення, які були розповсюджені з посиланням на представництва ФСБ Росії. Можу зазначити, що ми цю інформацію зі свого боку перевіряємо, щоб з'ясувати, хто є ті українці. Попередньо в нас інформація вже є. Можу зазначити, що скоріш за все, цей плавзасіб вийшов поза місцем його постійного базування",- відмітив він.

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Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами, і "як українські прикордонники, так і співробітники ФСБ Росії в праві здійснювати свої завдання на тій території".

"Однак, як ми бачимо за останні роки, Росія фактично використовує Азовське море як елемент впливу - саме через огляд суден, а також нерідко і затримання українських громадян, які перебувають в Азовському морі на плавзасобах",- наголосив представник Держприкордонслужби.

Він також додав, що наразі проводиться профілактична робота з власниками плавзасобів щодо недопущення порушення законодавства по виходу в море, а також щодо того факту, що "фактично вони можуть стати об'єктами впливу в подальшому Росії на Україну".

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи.

В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.