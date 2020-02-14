У січні на українських телеканалах Крим згадувався 236 разів — експерт

У січні на українських телеканалах Крим загалом згадувався 236 разів, а не лише було два телесюжети.

Про це повідомила експерт зі стратегічних комунікацій ГО "Інформаційна безпека", член Громадської ради зі свободи слова при Офісі Президента Тетяна Попова, коментуючи дослідження "Детектор медіа".

Зокрема, Попова написала на своїй сторінці у Facebook: "З подивом прочитала сьогодні в одному дослідженні, що "кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення — одне на "1+1" та одне на СТБ. Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення". Вирішила перевірити в "Семантрумі" (моніторингова система – ред.). З’ясувалося, що Крим загалом згадувався на каналах, що моніторяться, 236 разів".

При цьому Попова виклала скріншоти сторінок моніторингу і написала: "Не знаю, з якою метою написали, що було всього два сюжети. Але це дезінформація, яку, на жаль, підхопили інші ЗМІ. На скрінах можна побачити дані моніторингу. Якщо цікаво, можу вислати їх в форматі *.doc або *pdf", - додала вона.

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Водночас у коментарі Укрінформу один із авторів дослідження "Детектор медіа" Отар Довженко зазначив: "Пані Тетяна переплутала кількість згадок слова "Крим" (яких може бути скільки завгодно в будь-якому контексті) і кількість матеріалів про події на території окупованого півострова, про які йдеться в нашому дослідженні. Ми відстежуємо географію новин - те, як висвітлюються події в кожному окремому українському регіоні. В тому числі в Криму, який є частиною України, хоч і окупований Росією".

За словами Довженка, "протягом січня лише два сюжети або повідомлення в головних (вечірніх) випусках новин телеканалів, які ми відстежуємо, були присвячені подіям на території Криму. Ще в п’яти матеріалах ішлося про Крим, але не про події на його території, а про політичні заяви, пов’язані з ним, або рішення російських судів. Майже цілковита відсутність уваги українських ЗМІ до подій на території Криму, на жаль, є незаперечним фактом".

Як повідомляв Укрінформ, згідно з моніторингом "Детектор медіа" за січень 2020 року, українські телевізійні канали протягом січня майже не висвітлювали події, пов'язані з анексованим Росією Кримом.

"Матеріалів, пов’язаних із Кримом, було загалом сім протягом тижня, але п’ять із них стосувалися подій поза півостровом - судових справ у Росії та рішень російської влади", - йдеться в дослідженні. Так, експерти зазначають, що майже третина новин стосувалася подій та інформаційних приводів у столиці, а натомість кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення - одне на "1+1" та одне на СТБ.

"Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення", - уточнюється в моніторингу.