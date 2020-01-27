Суд у Києві закрив справу проти “єдинороса” Кучерявого

Суд у Києві закрив справу стосовно члена партії «Єдина Росія» і учасника незаконної кримської організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого.

Про це Крим.Реаліі підтвердили інформацію в Прокуратурі Автономної Республіки Крим.

"Дніпровський райсуд Києва закрив справу стосовно члена партії «Єдина Росія» і організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє спецпроект ІА «Центр журналістських розслідування» «Бюро судової інформації», справу закрито через закінчення терміну давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура АР Крим 19 грудня 2019 року передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації "Автоканал Севастополя", який обвинувачується в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ігоря Кучерявого затримали 4 грудня 2019 року під час перетину адміністративного кордону з Кримом. 6 грудня йому висунуто обвинувачення в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст. 110 КК України).

У ході розслідування встановлено, що обвинувачений в лютому - березні 2014 року був активним учасником організації "Автоканал Севастополя", яка сприяла окупації півострова, а саме: забезпечувала роботу незаконних блокпостів у Севастополі, здійснювала спостереження за штабом Військово-морських сил Збройних сил України, військовими частинами України, вела спостереження за проукраїнські налаштованими громадянами, українськими військовослужбовцями, а також збирала і передавала інформацію за допомогою радіостанцій, координуючи таким чином незаконну діяльність "самооборонівців". Пізніше, під час проведення "загальнокримського референдуму", учасники організації здійснювали спостереження та патрулювання на ділянках, де відбувалося голосування.

Суд обрав Кучерявому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 6 лютого 2020 року.