“Радіо Крим.Реалії” мовитиме на останній вільній частоті півдня Херсонщини

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула і задовольнила заяву ГО “Радіо Кримських Громад”, м. Київ (позивні “Радіо Крим.Реалії”) про видачу дозволу на тимчасове мовлення в смт Чаплинці Херсонської області.

Як повідомляє пресслужба регулятора, таке рішення Нацрада ухвалила на засіданні 9 січня.

“Відповідно до виданого дозволу “Радіо Крим.Реалії” транслюватиме програми в смт Чаплинці Херсонської області на частоті 98,6 МГц”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначив під час розгляду цього питання член Національної ради Сергій Костинський, сьогодні “Радіо Крим.Реалії” надано останню вільну частоту, що залишилася на півдні Херсонської області, адже всі решта вже заповнені українськими мовниками. Також він нагадав, що “Радіо Крим.Реалії” одним з перших почало мовити з нової щогли в Чонгарі. Наразі на середніх хвилях на частоті 648 АМ воно охоплює до 60% території тимчасово окупованого Криму, а також розширює свою мережу на Чаплинку.

Термін дії дозволу на тимчасове мовлення – 1 рік з дати ухвалення рішення.