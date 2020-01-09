Керівнику компанії РФ повідомили про підозру через видобуток піску біля Криму
Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.
"Повідомлено про підозру керівнику російської компанії, за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова", - зазначають у прокуратурі.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи, починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці.
Як наслідок упродовж 2015-2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень.
Слідство у справі проводить слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим.
Винним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Як стало відомо Укрінформу, про підозру повідомлено власнику ТОВ "Транс сервіс тайм" Євгену Пономаренку.