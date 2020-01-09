Керівнику компанії РФ повідомили про підозру через видобуток піску біля Криму

Керівнику російської компанії, що незаконно видобула біля окупованого Криму піску на 140 млн грн, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

"Повідомлено про підозру керівнику російської компанії, за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова", - зазначають у прокуратурі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи, починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці.

Як наслідок упродовж 2015-2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень.

Слідство у справі проводить слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим.

Винним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як стало відомо Укрінформу, про підозру повідомлено власнику ТОВ "Транс сервіс тайм" Євгену Пономаренку.