Від 20 років до довічного: у Ростові почали судилище над кримськими татарами

У четвер, 9 січня, в Ростові-на-Дону почалося попереднє засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір" (Красногвардійська група). Трьом кримським татарам, які брали участь у суді по відеоконференцзв'язку, загрожує від 20 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Захисники заявили два клопотання. Перше - про повернення обвинувального висновку в прокуратуру, у зв'язку з його неконкретним формулюванням, яке ускладнює адвокатам їх роботу із захисту своїх підсудних. Друге, в рамках міжнародного законодавства, а саме Женевської конвенції (від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни - ред.), щоб підсудних не етапували в Ростов-на-Дону і припинили проти них судове провадження ", - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, суд відхилив клопотання і призначив наступне засідання на 20 січня 2020 року. Також співробітникам ФСВП було дано розпорядження етапувати підсудних з СІЗО м. Сімферополь в СІЗО №1 м. Ростов-на-Дону.

Адвокати Еміль Курбедінов, Ліля Гемеджі і Едем Семедляєв також брали участь в процесі по відеоконференцзв'язку.

За словами Курбедінова, його підзахисному Рустему Емірусеїнову загрожує довічне позбавлення волі, а двом іншим фігурантам "справи" - Арсену Абхаїрову і Ескендеру Абдулганієву - до 20 років позбавлення волі.

"Рустем виходив з плакатом "Мусульмани - не терористи! "І його сьогодні обвинувачують в тероризмі", - розповів про своїх підзахисних Курбедінов.

Адвокат Гемеджі повідомила також, що її підзахисному Абдулганієву в Сімферопольському СІЗО протягом 10 днів не надавали медичну допомогу.

"Його мучив зубний біль, і єдине, що йому зробили в умовах СІЗО - це видалили зуб. Весь цей час Абдулганієв терпів біль, у нього була температура. Я вважаю ці умови тортур, вони суперечать кримінально-процесуальному кодексу Російської Федерації, а також міжнародним нормам. І керівництво СІЗО має відреагувати на цей випадок ", - заявила адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в РФ.

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню.