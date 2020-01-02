Денісова вимагає допустити священника до кримського активіста Приходька

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову вжити заходів для допуску священика до засудженого в Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це Денісова написала у Facebook.

"Нашим співгромадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника, але відповіді так і не отримано. Це є прямим порушенням права ув'язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії, яке закріплено в пунктах 41, 42 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - зазначила вона.

Денісова закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька – допустити до громадянина України священника.

Олег Приходько був затриманий російськими силовиками 9 жовтня 2019 року та заарештований підконтрольним РФ «Київським районним судом», він залишається у слідчому ізоляторі до 10 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого 2019 року співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.

10 жовтня 2019 року Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації.

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).