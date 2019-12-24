Денісова відреагувала на рішення Верховного суду РФ щодо кримських татар

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова укотре закликала світову спільноту чинити тиск на РФ з метою визволення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Про це вона написала у Facebook.

"Верховний суд Росії залишив за гратами громадян України, незаконно засуджених кримських татар Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеїра, Ісмаїлова Рустема та Джемаденова Еміля та Саледінова Айдера... Через це закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ, аби домогтися скасування незаконних рішень судів та повернути додому утримуваних громадян України, які досі незаконно тримаються на території тимчасово окупованого Криму та РФ", - написала омбудсмен.

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Раніше повідомлялося, що Верховний суд РФ, який розглянув апеляційну скаргу на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду м. Ростов-на-Дону фігурантам сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", залишив чинним вирок, лише на півроку зменшивши терміни кожному з них.

Зокрема, Абдуллаєв Теймур засуджений до 16 років 6 місяців і 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, Абдуллаєв Узеїр - до 12 років 6 місяців, Ісмаїлов Рустем - до 13 років 6 місяців, Джемаденов Еміль - до 11 років 6 місяців, Саледінов Айдер - до 11 років 6 місяців виправної колонії суворого режиму.