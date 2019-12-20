На пункті пропуску "Чонгар" створять хаб

Сервісну зону на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом ще не запустили, оскільки там планується створити хаб.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на брифінгу, присвяченому відкриттю сервісної зони оновленого КПВВ "Каланчак", відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"На КПВВ "Чонгар" завершено будівництво сервісної зони, але там не запущені об’єкти, тому що на "Чонгарі" ми плануємо реалізацію хабу – зовсім інакшого підходу до надання адміністративних послуг. Зараз працюємо над архітектурою – мається на увазі надання послуг у цьому хабі. Це інше доручення Президента, над яким ми активно працюємо", - зазначив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, під час представлення голови Херсонської ОДА на пункті "Чонгар" 13 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" необхідно завершити до 20 грудня.

Будівництво нових КПВВ розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" почали працювати 15 листопада.

19 грудня на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ "Каланчак". У церемонії взяли участь віцепрем’єр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.