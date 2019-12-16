УЗ завершує другу чергу будівництва на “Чонгарі” та “Каланчаку”

АТ “Укрзалізниця” завершує будівництво сервісних зон на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак”: центру надання адміністративних послуг, автостанції та будівлі для відпочинку водіїв.

Про це написав голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook.

“Щодня отримую звіт із будівництва, розказую. Режимні зони працюють з 15 листопада. Слідом практично готові і сервісні (з центром надання адмінпослуг, автостанцією, будівлею для відпочинку водіїв). Днями Укрзалізниця завершить роботи другої черги”, - повідомив Кравцов.

Він додав, що після завершення будівництва в УЗ будуть вирішувати бюрократичні питання, пов’язані з сервісною зоною.

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Як повідомляв Укрінформ, під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ "Чонгар" 13 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар"і "Каланчак" необхідно завершити до 20 грудня.

Будівництво нових КПВВ розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" почали працювати 15 листопада цього року.

фото: Facebook