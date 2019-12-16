Пристайко не виключає поновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей після відкриття нових КПВВ на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання про можливість відкриття на сході України залізничного КПВВ для пасажирського сполучення.

«Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку треба зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні шляхи, де є залізничні шляхи, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов’язані безпосередньо з переходами», – зазначив він.

На нормандському саміті лідери країн висловили побажання, аби в період 30 днів було визначено нові можливі КПВВ на сході України. Пристайко розповів, що очевидним кандидатом для відкриття нового КПВВ є Золоте, де з українського боку давно вже побудовано КПВВ.

«У нас вже є позитивний досвід, наприклад, Чонгару. Там дійсно зроблена велика робота, КПВВ створено за високими стандартами. Ми можемо множити цей досвід, відкриваючи нові і нові пункти пропуску», – зазначив він.

Як повідомлялося, залізничне сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей було припинене в березні 2017 року.