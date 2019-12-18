КримЅОЅ запустив платформу

КримЅОЅ запустив платформу "Чекаємо вдома" на підтримку політв'язнів

Укрінформ
Громадська організація КримSOS заявила про запуск платформи "Чекаємо вдома" на підтримку кримських політичних в'язнів, їх сімей та тих, чиї рідні були викрадені в окупованому Криму.

Про це КримЅОЅ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Ми, команда КрымЅОЅ, раді повідомити про довгоочікуваний запуск платформи "Чекаємо вдома" на підтримку кримських політичних в'язнів та їх родин, сімей, чиї рідні були викрадені в окупованому Криму, а також для поширення інформації про ситуацію з правами людини на півострові", - повідомляє КримЅОЅ.

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Активісти пропонують придбати футболки та листівки із зображенням символів Криму - інжиру, ялтинської цибулі, граната та ін. Ці листівки та футболки можуть бути оригінальним подарунком. А виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання медикаментів і всього необхідного для дітей політичних в'язнів.

"Кримські політв'язні - це близько 100 батьків і чоловіків, громадян України, жертв репресивної машини країни окупанта. Гострий перець чи солодкий інжир? Фіолетова ялтинська цибуля чи червоний гранат? Вибір за вами. Ми, в свою чергу, гарантуємо - Крим стане ближче з "Чекаємо вдома", - заявляють активісти КримSOS.

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