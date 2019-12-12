Румунські прикордонники 3,5 години утримували Чубарова в трансферній зоні аеропорту

Румунські прикордонники 3,5 години утримували главу Меджлісу кримький татар Рефата Чубарова в трансферній зоні аеропорту.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту. І це при тому, що метою мого і моїх колег візиту в Румунію є заплановані на сьогодні зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря", - зазначив він.

За словами Чубарова, негайне втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 години чекання вирішити ситуацію, і близько 7:00 ранку він вже був в готелі, щоб о 9:30 почати виконувати програму перебування.

"Зрозуміло, що те, що трапилося, буде предметом звернення Посольства України в Румунії до компетентних органів Румунії з метою отримати чіткі отримати пояснення причин мого затримання", - додав Чубаров.

Він наголосив, що з моменту тимчасової окупації Криму Російською Федерацією він та його колеги виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

"На територіях цих країн російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їх громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", - уточнив він.