В окупованому Криму під загрозою знищення - 90 пам'яток архітектури

В окупованому Росією Криму через будівництво траси «Керч - Севастополь» під загрозою знищення перебувають 90 пам'яток архітектури.

Карту об’єктів археологічної спадщини, які потрапили під будівництво траси, підготовлено громадською організацією "Кримський інститут стратегічних досліджень" за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Порушення норм міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту: захист культурної спадщини», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2017–2018 році Російською Федерацією в окупованому Криму розпочато реконструкцію і будівництво нових обходів траси Керч-Севастополь. Нам вдалося локалізувати 90 об’єктів археологічної спадщини з точністю до декількох десятків метрів», - йдеться в повідомленні Кримського інституту стратегічних досліджень.

При цьому в «Переліку пам'яток місцевого і національного значення, розташованих на території АР Крим» українським експертам вдалося ідентифікувати лише 15 об'єктів, інші пам'ятки, які потрапили під будівництво траси, не були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

За даними громадської організації, незаконні «рятувальні археологічні роботи» проводилися співробітниками Інституту археології РАН, Інституту історії матеріальної культури РАН, Інституту археології та етнографії Сибірського відділення РАН та так званого «Інституту археології Криму РАН», а також музеїв-заповідників Херсонеса, Бахчисарая, «Неаполя Скіфського» і так званого «Східно-Кримського музею-заповідника», створеного на базі Керченського історико-культурного заповідника.

Незаконна діяльність вищезазначених установ торкнулася кримських пам'яток різних періодів: епохи бронзи, еллінізму і римського часу, раннього і пізнього Середньовіччя, Нового часу. Під час розкопок були виявлені житлові споруди і виробничі комплекси. Розкопки проводилися і на територіях окремих поховань і поховальних комплексів.