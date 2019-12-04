CrimeaisUkraine: на сторінці Apple у Facebook запустили флешмоб

На сторінці Apple в Facebook відбувається флешмоб #CrimeaIsUkraine #CrimeaisNotRussia через позначення в продуктах компанії Криму як російського.

У коментарях до повідомлень на сторінці Apple відвідувачі залишають запис #CrimeaisUkraine та #CrimeaisNotRussia.

Нагадаємо, в Apple пояснюють, що зміни щодо територіальної позначки Криму відбулися в додатку «Погода», але лише для російських користувачів. Це викликано новим законом, який набрав чинності в цій країні.

Представник Apple Труді Мюллер заявив Reuters, що Apple не вносила жодних змін у свої карти за межами Росії. Також в компанії заявили, що вони вирішили більш детально розглянути питання щодо політичного маркування спірних територій.

Раніше представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення анексованого півострова як частини Росії в додатку «Погода».