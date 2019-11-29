Заводу Фірташа в Криму перекрили доступ до українських надр

На Херсонщині правоохоронці припинили незаконний видобуток та використання надр України окупаційною владою Криму.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Встановлено, що окупаційна влада півострова через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Відтак станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 мільйонів гривень", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

За словами Стрижака, слідчі поліції Криму здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного видобутку надр на території України.

Зокрема, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою Криму через посадових осіб одного з київських підприємств насосної станції, розташованої на території Новотроїцького району Херсонської області.

"Всупереч діючому законодавству станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш «Кримський содовий завод». Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму», – повідомив начальник кримської поліції.

Стрижак додав, що 27 листопада слідчі ГУНП в АР Крим та м. Севастополі спільно зі співробітниками центрального апарату СБУ та прокуратури Криму за участю представників Херсонської ОДА, «Херсонобленерго», а також Представництва Президента України в АРК провели санкціонований обшук у приміщенні насосної станції.

«Під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції знаходиться шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подається до содового заводу. Також правоохоронці виявили електролінію, яка незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до зазначеної насосної станції», – повідомив керівник поліції Криму.

Уточнюється, що разом з тим проведено санкціоновані обшуки за місцем фактичного знаходження київського підприємства.

У ході слідчих дій було вилучено значну кількість документації, створеної представниками РФ на тимчасово окупованій території.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Фото: npu.gov.ua