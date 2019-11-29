У компанії, яка качала ропу для кримського заводу Фірташа, провели обшук

Правоохоронці провели обшуки у компанії, яка качала ропу на кримський содовий завод.

Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

Зазначається, що 27 листопада поліцейські спільно з працівниками СБУ провели обшуки в офісі київського підприємства, а також на гідротехнічній споруді, яка знаходиться поблизу адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, слідчі дії відбулися в офісі ТОВ “Геомоніторинг”, яке забезпечувало роботу насосних станцій, що переганяли воду на кримський содовий завод без ліцензій. Завод працював на підставі російської ліцензії.

“Слідством встановлено, що підприємство, яке знаходиться на території міста Києва, сприяло кримському содовому заводу у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Сприяння полягало у забезпеченні роботи вищевказаної гідротехнічної споруди, на якій працювали 6 промислових насосів та перекачували «кондиційну ропу» з Центральної до Західної частини озера Сиваш для содового заводу”, - інформують у прокуратурі.

У відомстві вказують, що завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадра, видобував ропу, яка використовувалася для виготовлення продукції.

У ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства.

Слідство триває. Прокуратура готує повідомлення про підозру винним у вказаних порушеннях.

ПАТ «Кримський содовий завод» входить до групи «Ostchem Holding», яка консолідує всі хімічні активи «Group DF».

Фото: пресслужба прокуратури АР Крим