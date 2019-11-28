Гроші у сміттєвих відрах та в батареях: що виявив обшук на “Гоптівці”

На митному посту «Гоптівка» в Харківській області під час обшуків працівники прокуратури і ДБР знайшли більше 187 тисяч гривень, 807 тисяч російських рублів, долари та євро - при цьому гроші валялися в сміттєвих відрах і за батареями.

Про це розповів на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у Харкові прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час розслідування ми 4 рази зверталися до начальника митниці, щоб отримати відео з камер спостереження. Нам не надали дозвіл. Ми були вимушені в понеділок прийти з обшуком. І те, що ми там побачили, - це був жах. Ми виявили, назвемо так, «безхозні» гроші. Працівники митниці, коли побачили співробітників ДБР і прокуратури, вони просто їх викидали. У мене є відеозаписи, коли кошти викинули в сміттєве відро, за батарею, шафи… Ми вилучили «безхозне» на митному посту, це режимний об’єкт. 137 тисяч гривень, 807 тисяч російських рублів, 760 доларів США та 60 євро. Це, щоб ви розуміли, на початку робочого часу», - сказав Фільчаков.

Кримінальне провадження, про яке йдеться, почали за ч.2 ст.354 КК України (підкуп, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб) 11 листопада після отримання оперативної інформації від прикордонників, що в межах дії митного посту «Гоптівка» по зеленому коридору з РФ пройшли 13 мікроавтобусів з товарами народного споживання - продуктами харчування та одягом.

Обшук на митному посту «Гоптівка» / Фото: Східне регіональне Управління ДПСУ

Сказати, коли митникам почнуть оголошувати підозри, Фільчаков поки не береться. Тривають активні слідчі дії, зокрема, призначили проведення товарознавчих експертиз, щоб знати вартість вилучених товарів.