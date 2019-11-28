Кримським татарам у російському СІЗО видали сухпайок з цвіллю і свининою - адвокат

Фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і свининою.

Про це розповів адвокат Айдер Азаматов, повідомляє Крим.Реалії.

За словами адвоката, на засіданні Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону 27 листопада суддя відмовився винести окрему ухвалу щодо начальника СІЗО, який допустив порушення.

«Річ у тім, що нашим підзахисним на попередньому судовому засіданні видали сухпайок, в якому було печиво з цвіллю і паштет, до складу якого входить свинина, що не відповідає релігійним переконанням. З цього приводу суд відмовився виносити окрему ухвалу щодо начальника СІЗО №1 Ростова-на-Дону, але зазначив, що робитиме інформаційний запит про необхідність витребування інформації щодо сухого пайка, тобто про те, який сухпай видається, який раціон в цьому сухпайку», - розповів Айдер Азаматов

Адвокат також зазначив і невідповідну якість їжі, яку видають фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» безпосередньо в СІЗО.

«Мій підзахисний Ернес Аметов розповідав, що йому приносять баланду, що неможливо їсти. Вони часто відмовлялися від такої їжі через її якість і тому, що там є свинина», - додав Айдер Азаматов.

За словами адвоката, керівництво СІЗО ігнорує звернення обвинувачених щодо якості їжі і сухого пайка.

«Суддя запитував, чи звертався хтось з фігурантів до керівництва СІЗО щодо якості сухого пайка. Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв і Мемет Белялов сказали, що зверталися в усній формі. Керівництво СІЗО ці звернення ігнорувало, і це було не один раз. І оскільки їх дуже рано вивозять з СІЗО на суд, вони не встигають поснідати, далі в суді вони не можуть поїсти, тому що дають ось такі прострочені продукти, а привозять назад в СІЗО їх після вечері, виходить, що люди таким чином голодують», - наголосив Азаматов.

Як повідомлялося, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».