КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкривають після ремонту

Завтра, 15 листопада 2019 року, з 12.00 КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» відновлюють пропуск осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Інформуємо, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак» відновлює пропуск осіб та транспортних засобів з 12.00 15 листопада 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в КПВВ «Чонгар» теж із 12.00 15 листопада контрольні операції вже проводитимуться безпосередньо в реконструйованому пункті.

А КПВВ «Чаплинка» продовжує працювати в штатному режимі.

Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні подорожей.