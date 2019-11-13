На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" їде перевірка з Банкової

Представники Офісу Президента та команда Представництва Президента в АР Крим сьогодні їдуть до Херсонської області для перевірки нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

Про це заявила перший заступник постійного представника Президента України в АР Крим Дар'я Свиридова на брифінгу в середу, 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буквально сьогодні всією командою ми їдемо до Херсонської області, де разом з Офісом Президента, обладміністрацією будемо бачити вже оновлені КПВВ, які є тимчасовими, як тимчасова й окупація, але вони мають бути належними й гідними як для людей, які там працюють, так і для тих тисяч людей, щодня перетинають КПВВ", - сказала Свиридова.

Вона зауважила, що КПВВ - це перше, що бачать кримчани, коли потрапляють на підконтрольну Україні територію. За її словами, доволі тривалий час було дуже багато нарікань і на якість будівництва самих пунктів перетину, і на умови проходження.

"Наразі запущено процес щодо облаштування КПВВ, створення там належних санітарно-гігієнічних умов і налаштування траспортного сполучення", - зазначила перший заступник постпреда.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв 20 вересня повідомив, що на Херсонщині, на адмінмежі з Автономною Республікою Крим, розпочали будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

Як раніше повідомлялося, під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ "Чонгар" 13 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проєкту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” необхідно до 20 грудня. Якщо цього не станеться - голова ОДА залишиться в минулому.

Завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.