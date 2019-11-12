Україна вважає вирок кримським мусульманам у Росії політичними репресіями

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест російській стороні у зв’язку з неправомірним рішенням військового суду РФ щодо вироку кримським мусульманам.

Про це йдеться у заяві міністерства.

"На політичну вмотивованість рішення вказує той факт, що суд проігнорував відсутність доказової бази і підтримав запит сторони обвинувачення, засудивши М.Алієва до 19 років, І.Бекірова до 18 років, Е.-У.Куку та В.Сірука до 12 років, Р.Алімова до 8 років, А.Джеппарова до 7 років позбавлення волі", - наголошується у заяві.

Зазначається, що це ганебне рішення вкотре підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити це неправомірне рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

"Російська Федерація має у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - заявили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів так званої ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір": Мусліма Алієва - до 19 років, Інвера Бекірова - до 18 років, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Арсена Джеппарова - до 7 років, Рефата Алімова - до 8 років.