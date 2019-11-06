У Криму знайшли тіло зниклого безвісти кримського татарина

В окупованому Криму знайдено тіло зниклого безвісти 19 жовтня кримського татарина Рідвана Люманова. Сьогодні відбудуться його похорон.

Про це в Facebook повідомляє активістка Ельмаз Киримли.

“Гірка новина... Зниклий безвісти 19 жовтня Люманов Рідван Різаєвич знайдений. Дженазе (похорон) пройдуть сьогодні в с. Олексіївка", - написала Киримли.

За її словами, тіло Люманова було знайдено під Сімферополем.

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“Документи були при ньому, обличчя понівечене... Хто це створив і що сталося насправді, на даний момент не відомо. Результати експертизи будуть відомі через місяць", - повідомила активістка.

Рідвану Люманову був 41 рік, він проживав в селищі Ласпі Севастопольського району окупованого Криму.