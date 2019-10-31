СБУ з'ясує обставини "візиту" прокремлівської делегації з Криму до Чехії

Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила СБУ в АР Крим встановити представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги", які здійснили незаконний візит до Чеської Республіки.

Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури АРК Катерина Діденко.

"Прокуратура АРК опрацьовує інформацію щодо виїзду представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги", що реалізує політику Кремля, до Чеської Республіки. Надано доручення СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) на встановлення осіб, які здійснили незаконний виїзд з півострова Крим до Чеської Республіки",- написала вона.

Діденко нагадала, що, зважаючи на факт тимчасової окупації півострову, "і з метою захисту національних інтересів, незалежності та територіальної цілісності", Україна на нормативно-правовому рівні встановила чіткий порядок в’їзду та виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Колаборанти здійснили чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства та переслідування за релігійні погляди й громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим", - додала речниця.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Чехії висловило свій протест у зв'язку з запрошенням «псевдокримськотатарської організації на урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини». Цей крок у диппредставництві розцінили як провокацію, спрямовану на легалізацію анексії Криму і нанесення шкоди українсько-чеським відносинам.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".