У Зеленського виступають за надання держпідтримки кримськотатарським культурним центрам

Кримськотатарські освітньо-культурні центри мають отримати державну підтримку.

Про це заявив постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич на Форумі єдності у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні хотіли б сфокусуватись на двох рекомендаціях, в яких держава могла би взяти активну участь. Перша рекомендація - це підтримка кримськотатарських освітньо-культурних центрів на підконтрольній уряду території України. Звичайно, ми розуміємо, що з українськими освітніми і культурними центрами на підконтрольній Україні території все гаразд, але саме через підтримку кримськотатарських освітньо-культурних центрів тут ми можемо зберегти пам'ять кримськотатарських витоків", - зазначив він.

Кориневич додав, що таким чином можна виростити покоління громадян України, “які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції та звичаї свого народу і будуть готові повернутись додому".

"Друга рекомендація - це, власне, запровадження і створення певного фонду ендавменту (фонд, сформований коштом благодійних внесків меценатів - ред.) для підтримки освітніх і культурних ініціатив талановитих кримчан і, власне кажучи, для підтримки самих талановитих кримчан — стипендії, гранти, можливості заснування організацій громадянського суспільства та їх підтримки", - сказав постійний представник Президента в АРК.

Кориневич зауважив, що створення такого фонду допоможе залучити активну частину кримської молоді для деокупації Криму надалі.

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Він також наголосив, що нині в окупованому Криму ведеться освітня політика "щодо знищення української ідентичності", і, крім того, триває "мілітаризація освітнього процесу".

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня у Маріуполі Донецької області проходить Форум єдності, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

На заході вже виступив Президент України Володимир Зеленський.