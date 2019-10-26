Координаторка КримSОS стала заступницею представника Президента у Криму
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив заступником Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим координатора громадської організації КримSОS Тамілу Ташеву.
Відповідне розпорядження № 357/2019 опубліковане на офіційному сайті Глави держави.
"Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.
Як відомо, Указом Президента України № 454/2019 від 25 червня 2019 року призначений Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим був призначений Антон Кориневич.