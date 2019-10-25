Бородянський спрогнозував шанси України у справі "скіфського золота"

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що у України високі шанси виграти «справу про скіфське золото», яке розглядається в апеляційному суді Амстердама.

Про це повідомляє Крим Реліі.

«Йде судовий процес. Ми в судовому процесі. На нашому боці правда. Тому я оцінюю як хороші (шанси - ред.) ... ніколи не буває гладко в таких складних переговорах. Я вважаю, що коли правда на твоєму боці, ти маєш стояти до кінця. І ми будемо стояти до кінця », - сказав Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції "скіфського золота", яке було відправлено з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було прийнято на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, яка їх надала для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі. У рішенні суду йдеться, що сторонам виділено 2 місяці для надання затребуваноїї судом інформації, а вже потім суд розглядатиме справу далі. Таким чином, остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців.