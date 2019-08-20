У "Лефортово" прийняли передачі для українських політв'язнів - правозахисниця

Івлєва також уточнила, що не може знати напевно, що наведені люди перебувають у даному СІЗО, однак вона «не бачить сенсу брати передачі для людей, яких немає в наявності». «Все, що ми зробили - це віднесли передачі, й у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів», - зазначає правозахисниця.

Прямого підтвердження від адміністрації СІЗО «Лефортово» про перебування у них названих українських політв'язнів немає.

До теперішнього часу було відомо, що 16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області. Пізніше адвокати Ольга і Дмитро Дінзе повідомили, що не знають, де знаходиться Балух.

А на початку тижня адвокату Олексію Барановському повідомили, що український політв'язень Микола Карпюк "вибув" з російської в'язниці "Володимирський централ".