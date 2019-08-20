Кримська єпархія ПЦУ оскаржила рішення "суду" окупантів, яке позбавило вірян приміщення

Кримська єпархія Православної церкви України оскаржить у «суді» позов окупаційної влади Криму про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги за адресою Севастопольська, 17 у Сімферополі.

Копію ухвали "суду" про прийняття скарги від імені Кримської єпархії ПЦУ “Кримській правозахисній групі” надав архієпископ Климент.

«Двадцять перший арбітражний апеляційний суд у Севастополі 6 серпня прийняв до провадження скаргу за позовом Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим до Управління Кримської єпархії УПЦ Київського патріархату про стягнення грошових коштів, дострокове розірвання договору оренди, спонукання повернути нерухоме майно», - йдеться у документі.

Судове засідання по розгляду апеляційної скарги призначене на 29 серпня 2019 р., 17:30, у приміщенні «суду» за адресою: м. Севастополь, вул.Суворова, 21, зала 1192.

Як повідомляв Укрінформ, так званий Арбітражний суд Криму 8 червня частково задовольнив позов "міністерства майнових і земельних відносин" Криму, прийнявши рішення розірвати договір оренди приміщень за адресою Севастопольська, 17 у Сімферополі. До окупації договір оренди цих приміщень був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). «Суддя» В.Н. Шкуро зобов'язав церкву повернути приміщення діючого кафедрального собору Володимира та Ольги «Міністерству майнових і земельних відносин» Криму і стягнути у дохід федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита. 24 липня 2019 року Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадено всі церковні речі Кримського єпархіального управління.

Пізніше стало відомо, що землю під кафедральним собором Кримської єпархії ПЦУ окупаційна влада передала римо-католицькій церкві.