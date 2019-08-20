Кримська єпархія ПЦУ оскаржила рішення "суду" окупантів, яке позбавило вірян приміщення
Копію ухвали "суду" про прийняття скарги від імені Кримської єпархії ПЦУ “Кримській правозахисній групі” надав архієпископ Климент.
«Двадцять перший арбітражний апеляційний суд у Севастополі 6 серпня прийняв до провадження скаргу за позовом Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим до Управління Кримської єпархії УПЦ Київського патріархату про стягнення грошових коштів, дострокове розірвання договору оренди, спонукання повернути нерухоме майно», - йдеться у документі.
Судове засідання по розгляду апеляційної скарги призначене на 29 серпня 2019 р., 17:30, у приміщенні «суду» за адресою: м. Севастополь, вул.Суворова, 21, зала 1192.
Як повідомляв Укрінформ, так званий Арбітражний суд Криму 8 червня частково задовольнив позов "міністерства майнових і земельних відносин" Криму, прийнявши рішення розірвати договір оренди приміщень за адресою Севастопольська, 17 у Сімферополі. До окупації договір оренди цих приміщень був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). «Суддя» В.Н. Шкуро зобов'язав церкву повернути приміщення діючого кафедрального собору Володимира та Ольги «Міністерству майнових і земельних відносин» Криму і стягнути у дохід федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита. 24 липня 2019 року Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадено всі церковні речі Кримського єпархіального управління.
Пізніше стало відомо, що землю під кафедральним собором Кримської єпархії ПЦУ окупаційна влада передала римо-католицькій церкві.