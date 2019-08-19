Херсонський суд арештував судно, підозрюване у поставках палива в окупований Крим

Суд у Херсоні наклав арешт на судно, підозрюване в поставках палива в окупований Крим для Чорноморського флоту.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" .

"Сьогодні Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим на визначення Херсонського міського суду про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт судна "Мрія", - повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на Тelegram-канал прокуратури Автономної Республіки Крим.

У повідомленні говориться, що раніше прийняте визначення Херсонського міського суду про відмову в арешті судна, було скасовано.

Як повідомлялося, 10 серпня в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим провела обшук на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.