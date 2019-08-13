Прокуратура Криму прокоментувала справу про паливо для флоту РФ

Прокуратурі АР Крим відома наразі лише резулятивна частина рішення Херсонського міського суду щодо відмови у задоволенні клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прокурор відділу прокуратури АР Крим Світлана Яриш.

«На жаль, яка була підстава для відмови нам також на теперішній час невідомо у зв’язку з тим, що суд дійсно оголосив лише резулятивну частину рішення, пообіцявши, що можливо ознайомитись вже з повним текстом можна буде завтра до вечора, до 17 години», - зазначила прокурор.

За її словами, наразі прокуратурою готується апеляційна скарга, проте мотивація апеляційної скарги стане відома після того, як прокуратура ознайомиться з повним текстом рішення суду.

У пресслужбі Херсонського міського суду також повідомили, що на даний час є лише резулятивна частина рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук у м. Херсон на судні «Марія», яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 року це саме судно, але під назвою «Вілга», поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ.