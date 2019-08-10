Путін прибув до окупованого Севастополя на шоу "Нічних вовків"

Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України, прибув до окупованого Севастополя, щоб узяти участь у черговому шоу мотоклубу «Нічні вовки».

Про це пише "Радіо Свобода".

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже упродовж 10 років.

Тим часом в Москві мітинг за чесні вибори зібрав 50 тисяч учасників. Акції протесту опозиції сьогодні тривали також в багатьох містах Росії, кількість затриманих під час мітингів теж збільшується - лише у Москві вже затримано понад 100 осіб.

Нагадаємо: під час анексії Криму російськими військами навесні 2014 року російські байкери «Нічних вовків» брали активну участь у блокуванні українських військових частин і в організації мітингів на підтримку окупації.

Відтоді глава "клубу" Олександр Залдостанов-«Хірург» перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади, а членам клубу «Нічні вовки» також нерідко відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.