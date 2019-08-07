Дочка Бекірова просить кримчан підтримати її батька

В окупованому Криму 8 серпня відбудеться так званий суд щодо продовження запобіжного заходу незаконно заарештованому Едему Бекірову. Його дочка Елеонора Бекірова просить небайдужих жителів Криму прийти до будівлі суду й підтримати батька.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Нічого в цьому житті немає вічного, всьому одного разу приходить кінець. Часом я прокидаюся посеред ночі, не вірячи у все, що відбувається. Ніхто з моєї сім'ї навіть у страшному сні не міг собі уявити, що над моїм батьком будуть так знущатися. Я дуже прошу всіх, хто в Криму, підтримати мого батька. Передати йому духу й сили", - написала Елеонора Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді у Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність. 31 липня він написав заяву про свій намір оголосити голодування у разі переміщення його з Сімферополя до Красноперекопська, у зв'язку з передачею його справи з сімферопольського "суду" до Красноперекопського "районного суду".

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і тяжко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну й адекватну медичну допомогу».

Раніше, 11 червня цього року Європейський суд з прав людини вже ухвалював рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.

Фото: Facebook Елеонори Бекірової