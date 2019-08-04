Бекірову потрібна негайна медична допомога — Human Rights

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув’язненому й тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну й адекватну медичну допомогу».

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті організації.

«Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення», - йдеться в заяві Human Rights Watch.

Також у цій правозахисній організації підкреслили, що Бекіров є дуже хворим, а відтак його рідні та адвокати всерйоз хвилюються за його життя.

Європейський суд з прав людини 11 червня цього року прийняв рішення у справі про кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого влада в окупованому РФ Криму звинувачує в незаконному зберіганні зброї й вибухівки: суд постановив негайно перевести ув’язненого до лікарні. Проте росіяни відмовилися це зробити.

Бекіров 31 липня написав заяву про свій намір оголосити голодування у випадку переміщення його із Сімферополя в Красноперекопськ, адже його справу вже передано із суду в Сімферополі до Красноперекопського районного суду.

Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.