Голодування і відмова від ліків: Бекіров написав заяву на випадок етапування

Едем Бекіров, заарештований в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями, офіційно заявив про голодування і відмову приймати ліки у разі спроби його етапування в Красноперекопськ.

Про це у Facebook написала його донька Елеонора Бекірова.

"233 дні з початку арешту звелися до жахливого рішення. Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення кримінальної справи у Красноперекопський районний суд. Транспортування у Красноперекопськ і утриманняо в ІТТ та щоденні доставки до суду рівносильні болісній смерті", - написала Бекірова.

Вона вважає, що батько з його захворюваннями не витримає цих переїздів і утримання в ІТТ.

"Транспортування у Красноперекопськ і утримання в ІТТ та щоденні доставки до суду рівносильні для мене болісній смерті. Я усвідомлюю, що з моїми захворюваннями я не витримаю цих переїздів і утримання в ІТТ. Тому більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО №1 Сімферополя. У зв'язку з чим я офіційно заявляю, що, в разі спроби транспортування у Красноперекопськ, я оголошую голодування", - йдеться в опублікованій донькою заяві Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.