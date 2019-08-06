Політвʼязень Кремля Олександр Стешенко повернувся додому

Харків'янин Олександр Стешенко, засуджений в анексованому Криму в 2018 році, вийшов на волю і повернувся на батьківщину.

Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

“Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич зустрівся зі звільненим політв’язнем Кремля харків’янином Олександром Стешенком, який був затриманий у квітні 2018 року окупаційною владою Криму та незаконно засуджений до двох років позбавлення волі нібито за підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Антон Кориневич висловив сподівання, що правоохоронні органи АР Крим дадуть належну правову оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим окупаційною владою на території тимчасово окупованого півострова.

За інформацією Кримської правозахисної організації, Стешенко вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2018 року Стешенка було засуджено до 2 років загального режиму за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, якщо ці діяння призвели до заподіяння значної шкоди і вчинені з хуліганських мотивів, шляхом підпалу, висадження в повітря чи іншим загальнонебезпечним способом).

Харків'янин Олександр Стешенко зателефонував своїй матері 11 квітня 2018 року і повідомив, що на КПВВ “Чонгар” його затримують співробітники прикордонної служби ФСБ РФ.

Причиною затримання була названа проблема з фотографією Олександра у паспорті, хоча раніше з цим паспортом він подорожував, у тому числі в Крим.

24 квітня адвокати знайшли Стешенка в спецприймальнику - його мали відпустити того самого дня о 22:00 після 12 діб адміністративного арешту. На очах в адвокатів, які чекали його на виході, Стешенка повантажили в автомобіль без номерних знаків і повезли в невідомому напрямку.

21 травня 2018 року на сайті ФСБ з'явилася інформація про “викриття групи екстремістів”, метою якої було “залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості” на території Криму, в якій нібито брав участь і Стешенко.