Бекірова примушують заявити, що лідери Меджлісу готували теракт - Чубаров

"Там ситуація дуже проста. Йому кажуть: "Дай підтвердження про те, що тебе використали Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Ленур Іслямов, що вони готували терористичний акт в Криму - і все у тебе буде добре", - розповів глава Меджлісу.

За його словами, інваліду першої групи Бекірову поставлено ультиматум, ціна якого - людське життя.

"Йдуть не просто тортури через його фізичний стан, а ультиматум, де на кону - життя людини", - сказав Чубаров.

Він підкреслив, що Росія не виконує жодної рекомендації Європейського суду з прав людини щодо здоров'я Бекірова, і його стан постійно погіршується.

"Вчора у нього був адвокат вперше за більш ніж тижневий термін, і він знову приніс сумні новини про його здоров'я", - розповів Чубаров.

Читайте також: Бекіров може оголосити голодування

Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин та боєприпасів. Зокрема, інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.