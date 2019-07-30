У Криму стартував марафон зі збору грошей для оштрафованих у Москві кримських татар

В окупованому Росією Криму стартував новий марафон зі збору коштів на сплату штрафів, призначених російським судом за акцію на Красній площі на підтримку кримськотатарських політв'язнів.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"У відповідь на вирок Таганського районного суду м. Москва стартував новий «Кримський марафон». З 10.40 ранку до 15.30 дня суддя Смоліна «розглянула» матеріали 18 адміністративних справ, постановивши визнати всіх винними та оштрафувавши 18 кримських татар на 360 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.

Відео: Кримська солідарність

Після цього судового рішення, яке було винесено напередодні, десятки людей стали викладати в мережу фотографії з плакатами «Єдність дорожче штрафів", які демонструють згуртованість і солідарність з тими, кого сьогодні несправедливо звинуватили в адміністративному правопорушенні, передбаченому ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

У такий спосіб, вважають активісти громадської організації, кримські татари традиційно простягають руку допомоги несправедливо засудженим, розділивши на всіх присуджені співвітчизникам штрафи.

"Кримський марафон" - це показник того, що якими б величезними не були штрафи, народ не погодиться з несправедливістю і буде допомагати своїм співвітчизникам і одновірцям", - підкреслює "Кримська солідарність".

За її даними, наступні судові засідання пройдуть у серпні в Міщанському районному суді Москви.

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"Кримський марафон" був створений громадською ініціативою «Кримська солідарність» у 2017 році, коли кримським татарам призначили адміністративні штрафи за те, що вони вийшли на поодинокі пікети з метою висловити незгоду з обвинуваченнями кримських татар в тероризмі та екстремізмі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня в Таганському райсуді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, в ході яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів, які 10 і 11 липня брали участь в пікеті на Красній площі на підтримку фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Затримані в Москві кримські татари тримали в руках плакати з написами «Наші діти - не терористи» і «Припиніть репресії». Відносно всіх затриманих були складені адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ. Загалом 10 і 11 липня російськими силовиками в Москві були затримані більш як 50 кримських татар, які висловили протест у зв'язку з незаконними арештами в Криму.

Фото: Кримська солідарність