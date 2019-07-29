У команді Зеленського заявляють, що воду до окупованого Криму не дадуть

Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає правильною позицію про відмову постачати воду до окупованого Росією Криму і заявив, що найближчим часом вона не зміниться.

Про це Кориневич сказав в інтерв'ю "Сегодня".

"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом до Криму є правильною і вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води. В тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом до Криму. Я вважаю, що це однозначна позиція", - зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що така ж позиція в Офісі Президента Володимира Зеленського щодо окупованого Криму існує і з приводу постачання електроенергії з материкової України.