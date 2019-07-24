Нова влада підтримує автономію для кримських татар — радник Зеленського

Політичний радник Президента України Микита Потураєв заявив про підтримку новою владою кримськотатарської автономії в Криму.

Дану заяву було зроблено в ефірі телеканалу ATR у програмі "PRIME: Муждабаєв".

"Я вважаю, що кримськотатарський народ це заслужив", - сказав Потураєв.

За його словами, зараз у партії "Слуга народу" вже працює попередній Комітет з окупованих територій, який, як припускає Потураєв, надалі стане одним із комітетів у Верховній Раді України по Криму і Донбасу.

"На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж", - зазначив експерт.

Як вважає Потураєв, кримськотатарська автономія посилить дипломатичні позиції України, розширить можливості в питаннях тиску на окупантів і дозволить захистити права кримських татар, які стали "основним об'єктом репресій у Криму".

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи в Facebook заяву політичного радника Зеленського, сказав, що в Меджлісі "фіксують всі принципові позиції, які декларуються новою владою".

"Звичайно, ми фіксуємо всі принципові позиції, які декларуються новою владою... Навіть якщо вони озвучуються радниками новообраного Президента України. Головне, щоб за прийнятною риторикою відбувалися очікувані справи", - зазначив Чубаров.

Фото: RFE/RL