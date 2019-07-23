Окупанти в Криму вирішили передати справу Бекірова в інший “суд”

Справу інваліда першої групи Едема Бекірова, підозрюваного окупантами в Криму у зберіганні та транспортуванні зброї і вибухових речовин, перенаправили з Центрального “райсуду" Сімферополя до Красноперекопського "райсуду".

Захист вважає, що це ще більше погіршує стан здоров'я Бекірова.

Про це у Facebook повідомив адвокат Олексій Ладін.

"Суддя центрального районного суду Сімферополя Олександр Вороной направив кримінальну справу стосовно мого підзахисного Едема Бекірова для розгляду по суті до Красноперекопського районного суду Криму. А це 123 кілометри від Сімферополя", - написав адвокат.

За його словами, "суддя" аргументує рішення тим, що саме у Красноперекопському районі співробітники ФСБ виявили схованку з боєприпасами та вибухівкою, у зберіганні яких звинувачують Бекірова.

Як зазначив адвокат, навіть за версією слідства, Бекірова звинувачують саме у зберіганні заборонених речовин у Сімферополі, але не у перевезенні їх таємним свідком до схованки у районі села Рисове Красноперекопського району.

"Звичайно, це абсурдна кваліфікація підсудності, і захист її вже оскаржив. Доводи суду про те, що злочин закінчено у момент вилучення боєприпасів та патронів (зі схованки у районі села Рисове) неспроможні, оскільки навіть за версією все того ж слідства про переміщення заборонених речовин Бекіров не знав, і його звинувачення обмежене зберіганням патронів та боєприпасів, перевезення там немає", - пояснив адвокат.

За його словами, питання територіальної підсудності принципове, "оскільки неправильне визначення підсудності безпосередньо загрожує здоров'ю і життю мого підзахисного".

Як заявив Ладін, етап із Сімферопольського СІЗО до Красноперекопського районного "суду" довжиною в 123 кілометри його підзахисний Едем Бекіров "не переживе".

"Більш того, ІТТ у Красноперекопську немає, найближчий - в Армянську, а це ще 20 кілометрів. Щоденні 20 кілометрів до суду і назад. Крім того, є інформація про те, що ІТТ Армянська знаходиться на ремонті, у зв'язку з чим не зрозуміло, де буде утримуватися Бекіров на період суду в Красноперекопську", - розповів адвокат.

Як заявив Ладін, якщо ситуація з підсудністю його підзахисного не вирішиться, то Бекіров "на знак протесту прив'яже себе до ліжка або будь-якого нерухомого предмету в камері та відмовиться виїжджати за межі медсанчастини СІЗО".

Як повідомлялося, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.