Адвокат українських моряків: Зараз про обмін не йдеться

Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов повідомив, що є кілька процесуальних варіантів звільнення військовополонених українців, однак про обмін наразі не йдеться.

Про це Полозов сказав у коментарі Громадському.

«Обміни, як такі, взагалі не передбачені. Нікого, як у фільмі, на мосту міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав з одного і з іншого боків. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день», - сказав адвокат.

«Список обміну - це спрощене найменування переліку ув'язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи і т.д.», - додав він.

Також Полозов наголосив, що потрібна тільки політична воля, технічних та юридичних перешкод немає.

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На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів. Він зазначив, що Росія намагається лишити собі місце для політичного маневру.

«Що стосується сьогоднішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було б прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв'язку із закінченням терміну. А якщо не домовляться до цього часу? Всього тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем», - сказав Полозов.

Як повідомлялося, 17 липня суд Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам. Зокрема, щодо 21 моряка термін утримання під вартою продовжено до 24 жовтня, а щодо трьох поранених (Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки) - до 26 жовтня 2019 року. Усі судові засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.