У Мінську провели дві акції на підтримку Сенцова

В столиці Білорусі 13 і 14 липня провели два вечори солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим та іншими українськими політв'язнями в Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода 15 липня.

"13 і 14 липня в столиці Білорусі організували два вечори солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим та іншими українськими політв'язнями в Росії. Вони присвячені дню народження Олега Сенцова, який вшосте зустрів його в російській в'язниці. Йому залишається ще 15 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 липня в Мінську пройшов вечір «Лист в клітинку», організований російською ініціативою «РосУзнік», білоруським правозахисним центром «Весна», білоруським ПЕН-центром та посольством України в Мінську.

​На ньому десятки гостей змогли прочитати листи українських та російських в'язнів сумління та інших засуджених в Росії за політичними мотивами. Учасники вечора змогли купити книги Олега Сенцова і написати йому листи та поштові картки.

На 14 липня в Мінську відбувся перегляд фільму про Олега Сенцова та засудженого разом з ним нібито за підготовку теракту Олександра Кольченка «Етапом через пів Землі».

Координатор ініціативи «РосУзнік» Яна Гончарова, родом з Ростова-на Дону, останні два роки живе в Мінську. Вона вдруге організовує в Білорусі акції на день народження Сенцова.

В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла, що три дні тому отримала лист від Олега Сенцова з російської колонії, в ньому він питає про долю інших українських політв'язнів в Росії, а сам ні на що не скаржиться, повідомляє, що пише новий сценарій фільму і нову книгу. В Україні тим часом закінчується зйомка фільму «Номери» за п'єсою Олега Сенцова.

Центр «РосУзнік» налічує в Росії 567 осіб, які переслідуються за політичними або релігійними мотивами, з них більш ніж 150 – українські громадяни, в тому числі активісти з Криму, кримські татари, захоплені в полон моряки. Через «РосУзнік» в російські в'язниці з 2012 року було надіслано 20 тисяч листів політв'язням.

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Як повідомляв Укрінформ, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнилося 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.

Фото: RFE/RL