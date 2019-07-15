Суд Амстердама завтра оголосить рішення щодо "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама винесе своє рішення у справі про повернення в Україну колекції Скіфського золота 16 липня 2019.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Судового засідання в Амстердамі не буде. Рішення буде лише у письмовому вигляді. Опублікувати його мають об 11:00 за місцевим часом на офіційному сайті суду.

Як повідомляв Укрінформ, суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. Скіфське золото, допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.