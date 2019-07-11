Біля Верховного суду РФ затримали понад 50 кримських татар

У Москві біля будівлі Верховного суду РФ, де розглядається апеляційна скарга на вироки фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", затримали кримськотатарських активістів, які прийшли підтримати незаконно засуджених.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"На вулиці біля будівлі суду співробітники почали затримувати учасників пікету", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Едем Семедляєв інформує, що затримано як мінімум 50 кримських татар.

У Москві під судом затримали кримських татар/Фото: crimeansolidarity

Також він повідомив, що затриманих везуть в Міщанське ВВС міста Москви.

За відомостями кримськотатарського телеканалу ATR, силовики підігнали до будівлі суду відразу два автобуси і наказали присутнім розійтися, однак відразу ж стали затримувати активістів, не давши їм шансу відійти від суду. Перед тим як завести в автобус, затриманих обшукували.

"Кримських татар відвезли у двох автобусах в невідомому напрямку. В одному автобусі було як мінімум 28 осіб, але загальна кількість затриманих невідома. Зараз біля будівлі суду залишилися тільки журналісти", - повідомляє ATR.

Раніше активісти "Кримської солідарності" інформували, що під судом розгорнули акцію на підтримку засуджених. Пікетувальники були в білих футболках з написами «Припиніть репресії проти кримських татар» і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників. Також підтримати політв'язнів прийшли правозахисники, громадські діячі та громадські активісти «Стратегії-18». Учасниця ініціативи Віра Лаврешіна тримала в руках плакат «Мусульмани - не терористи».

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховному суді РФ розглядають апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір". Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були затримані в результаті масових обшуків у Бахчисараї 12 травня 2016 року. Окупанти висунули їм обвинувачення за ч.1 («Організація діяльності терористичної організації») і ч.2 («Участь в діяльності терористичної організації») ст. 205.5 КК РФ, а також ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»).

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону всі четверо кримських татар-мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів. Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік і 6 місяців. Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов - 9 років позбавлення волі з обмеженням волі строком на 1 рік.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity